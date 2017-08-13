رصد مخالفات مرورية بمدينة السيح - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

رصدت إدارة مرور الخرج عدد كبير من المخالفات المرورية خلال حملة نفذت في طريق الملك عبدالله بمدينة السيح خلال اليومين الماضيين.

وأوضح مدير مرور الخرج العقيد عبدالله بن عبدالعزيز الحقباني أن الحملات المرورية تهدف إلى نشر التوعية المرورية والحد من المخالفات وتطبيق الأنظمة وضبط المخالفين وايقافهم.

‏ وأبان العقيد الحقباني أن نقاط التفتيش على طريق الملك عبدالله بمدينة السيح رصدت العديد من المخالفات المرورية ومنها عدم ربط حزام الامان ، واستخدام الجوال أثناء القيادة ، وتظليل المركبة غير النظامي ، وتغيير في هيكل المركبة ، وعدم وجود لوحات امامية ، وكتابة سناب على المركبة ، وتم حجز مجموعة من المركبات.