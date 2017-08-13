أمانة الأحساء تغلق مسلخ " عشوائي " في مدينة الهفوف - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

ضبطت الفرق الميدانية ببلدية الهفوف التابعة لأمانة الأحساء مسلخاً عشوائياً ” مخالفاً ” في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات واللوائح البلدية .

وبينت الأمانة أن الموقع يعمل عليه عدد من العمالة في موقع قريب من أحد المطاعم، حيث اتلفت المضبوطات وإغلاق الموقع المخالف، فيما طبقت العقوبات والإجراءات بحق المخالفين وفق الأنظمة واللوائح .

وأكد رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم استمرارية خطط منع مخالفات الذبح العشوائي وتطبيق أقصى الجزاءات بحق المخالفين، مشيراً إلى أن الذبح العشوائي له آثاره السلبية في ظل غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح مما يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، كما يُعرض الذبائح للفساد السريع بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرض للملوثات الخارجية وغيرها من العوامل الأخرى .