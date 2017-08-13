بالصور.. لأول مرة " هيونداي i30 N TCR Race Car " الجديدة تظهر على النوربورجرينج - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

عرضت هيونداي i30 N TCR Race Car الجديدة لأول مرة في حدث TCR في النوربورجرينج, وهذا الحدث يعتبر من أكبر البطولات التي تجري علي الحلبة الشهيرة في ألمانيا مع أكثر من 40 سائق يدخلون في منافسة لمدة 30 دقيقة وتستعد هيونداي لاطلاق نسخة i30 N TCR Race Car السباقية في السوق لموسم سباقات 2018.

وهذه السيارة تحمل باقة خارجية شرسة مع حلة خارجية جديدة تروج لموديلات N عالية الأداء القانونية للطرق والتي ترتبط بموديل وحيد هو i30 N الهاتشباك الساخنة. وقدمت السيارة باللون الأزرق سكاي الشهير لموديلات N فوق اللون الأزرق الأكثر قتامة مع لمسات حمراء أكتيف, وقد صممت السيارة من أجل السباقات ومن أجل أن تباع بصورة تقليدية وسيتم تسليم السيارة للمشترين في شهر ديسمبر المقبل.