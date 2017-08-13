⁠⁠⁠⁠⁠53 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم، 53 سفينة من مختلف الجنسيات في الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 3 ملايين و700 ألف طن.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس، اليوم أن 23 سفينة عبرت المجري الملاحي ضمن قافلة الشمال، متجهة إلى البحر الأحمر بإجمالي حمولات بلغت مليونا و900 ألف طن، بينما عبرت 30 سفينة ضمن قافلة الجنوب في طريقها للبحر المتوسط بإجمالي حمولات بلغت مليونا و800 ألف طن.

وقال مصدر ملاحي مسئول بهيئة القناة في بيان، إن سفينة الحاويات البريطانية العملاقة ” فاسكو دي جاما ” ، التي تعد من أكبر سفن الحاويات في العالم، تصدرت قافلة الشمال بحمولة 185 ألف طن.