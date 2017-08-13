 نصائح هامة للتغلب على مشكلة الغيرة بين الأطفال - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 13

    أغسطس

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نصائح هامة للتغلب على مشكلة الغيرة بين الأطفال

نصائح هامة للتغلب على مشكلة الغيرة بين الأطفال
نورة الشهري(صدى):

أكد أحد الخبراء المتخصصين في التربية ، أن اسباب الغيرة عند الاطفال، كثيرة، ويمكن ملاحظتها بسهولة من خلال بعض التصرفات التي يقوم بها الاطفال، ويعد اكتشاف اسباب الغيرة عند الاطفال من اهم الأمور التي ستسهل من علاجها .

ومن أهم هذه الأسباب :

• سوء معاملة الوالدين وقسوتهم معهم، والتفرقة بين الاخوة في التعامل

• عدم المساواة بين الاطفال في اي شيء مهما كان بسيطا، له ان يثير مشاعر الغيرة بين الاطفال

• شعور الطفل بنقص ما، وتاثره بما لدى غيره من الاطفال وحرمانه منه

• قد تولد الغيرة في بعض الأسر مع ولادة طفل جديد للأسرة

• الاحتكاك بأطفال آخرين يقومون باستعراض ما لديهم من ممتلكات والعاب

• من اسباب الغيرة عند الاطفال، حرمانهم من الحب والعطف قد يثير لديهم مشاعر الغيرة في كثير من الحالات

• تفضيل الذكور على الاناث يبعث على مشاعر الغيرة بين الاطفال، وهو ما يحدث حتى الآن في كثير من الاسر
ما هي طرق علاج الغيرة عند الاطفال؟

• المساواة بين الاطفال في كل شيء، الحب والعطف، والاهتمام، وحتى في الاستجابة لرغباتهم

• عدم التفضيل بين الاخوة سواء كانوا من الذكور او الاناث

• في حالة قدوم مولود جديد، يجب تهيئة الاطفال لاستقباله والمساعدة في اعداد مكانه وغرفته

• تجنب السخرية من رد فعل الطفل في كثير من المواقف حتى لا يشعر الطفل بالقهر والنقص

• اتباع اسلوب واحد في التعامل مع الاخوة

• مساعدة الطفل على المشاركة في انشطة جماعية، لتنمية صفات قيمة فيه، مثل حب المشاركة، وعدم الانانية .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3495 ] نشر منذ 9 دقائق

صحيح😊 ويافيهم غيره توصل لحد المضاربه😂❤😍

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