8 سنوات سجن لمؤيد " داعش " - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض اليوم السبت ، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم بتأييده لتنظيم داعش الإرهابي وأفعاله في الخارج، كما أُدين بشروعه في السفر إلى موطن الصراع في سوريا للانضمام لذلك التنظيم، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة ممن هم على شاكلته.

وقام المدعى عليه بخلع البيعة التي في عنقه لولي الأمر، ووصفه ولاة الأمر بالطواغيت، ومشاهدته لمقاطع وصور عن تنظيم داعش عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “.

قررت المحكمة الجزائية تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة ثمان سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته في هذه القضية ومصادرة الكتاب المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .