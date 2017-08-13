 الهلال الأحمر بالجوف يعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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الهلال الأحمر بالجوف يعلن عن وظائف شاغرة

الهلال الأحمر بالجوف يعلن عن وظائف شاغرة
فواز الرويلي(صدى):

أعلنت فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف عن توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة و هي :
– مراسل بعدد (3) وظائف .
– سائق نقل ثقيل بعدد (4) وظائف .
و التي ترغب في شغلها بمواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط التالية :
1- مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة .
2- لا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين سنة عند التقدم للوظيفة .
3- توفر رخصة سائق نقل ثقيل للمتقدمين على وظيفة سائق .
و دعت الهيئة الراغبين في العمل ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة مراجعة فرعها بمدينة سكاكا على طريق الصوامع .علمًا بأن استقبال طلبات التقديم للوظائف المطروحة يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد21-11-1438 هـ وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء 22-12-1438هـ .


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