الهلال الأحمر بالجوف يعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فواز الرويلي(صدى):

أعلنت فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف عن توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة و هي :

– مراسل بعدد (3) وظائف .

– سائق نقل ثقيل بعدد (4) وظائف .

و التي ترغب في شغلها بمواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط التالية :

1- مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة .

2- لا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين سنة عند التقدم للوظيفة .

3- توفر رخصة سائق نقل ثقيل للمتقدمين على وظيفة سائق .

و دعت الهيئة الراغبين في العمل ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة مراجعة فرعها بمدينة سكاكا على طريق الصوامع .علمًا بأن استقبال طلبات التقديم للوظائف المطروحة يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد21-11-1438 هـ وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء 22-12-1438هـ .