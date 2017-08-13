بالفيديو.. مريم حسين تبكي لوفاة الفنان عبدالحسين عبدالرضا - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة مريم حسين ، عبر مقطع فيديو قامت بنشره على تطبيق سناب شات ، عن حزنها وتأثرها بوفاة الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا .

وقالت مريم عبر الفيديو وهي تبكي ، كنا قاعدين نتعشا لما سمعت الخبر المحزن بوفاة الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا .

وتابعت كان حلمي إني ألقاه والحمد الهه اتلقيته أكثر من مرة ، وقولت له نفسي أمثل معاك ، فوعدني أنه عندما يكون في عمل سيأخذني معه ، واستطردت قائلة ، ما بقدر أقول غير الله يرحمك يارب .