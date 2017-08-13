 بالفيديو.. مريم حسين تبكي لوفاة الفنان عبدالحسين عبدالرضا - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. مريم حسين تبكي لوفاة الفنان عبدالحسين عبدالرضا

بالفيديو.. مريم حسين تبكي لوفاة الفنان عبدالحسين عبدالرضا
أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة مريم حسين ، عبر مقطع فيديو قامت بنشره على تطبيق سناب شات ، عن حزنها وتأثرها بوفاة الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا .

وقالت مريم عبر الفيديو وهي تبكي ، كنا قاعدين نتعشا لما سمعت الخبر المحزن بوفاة الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا .

وتابعت كان حلمي إني ألقاه والحمد الهه اتلقيته أكثر من مرة ، وقولت له نفسي أمثل معاك ، فوعدني أنه عندما يكون في عمل سيأخذني معه ، واستطردت قائلة ، ما بقدر أقول غير الله يرحمك يارب .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 9147 ] نشر منذ 29 دقيقة

اصدقهم كلهم الا انتي ي المنافقة 😁😁😁

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