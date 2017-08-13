بالأسماء .. القائمة السوداء للفنادق التي تملكها قطر في لندن - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تداول عدد من السياح ورجال الأعمال الخليجيون، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي قائمة سوداء للفنادق القطرية في العاصمة البريطانية لندن، وهي من أشهر الفنادق في لندن .

ويتم حالياً توزيع قائمة سوداء بشكل غير رسمي لبعض أهم الفنادق في لندن التي لها علاقات مع قطر بين الشخصيات البارزة في الخليج ورجال الأعمال، وذلك كتصرف تلقائي شخصي من هؤلاء الأشخاص على وقع الأزمة مع الدوحة.

وتتضمن القائمة فنادق كلاريدج، وكونوت وبيركلي، وهي جميعا مملوكة من قبل فنادق كونستليشن، وهي جزء من قطر القابضة ، وتشرشل – المملوك من قبل أداة استثمارية تابعة لرئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جابر آل ثاني ، وفندق كارلتون في كان، فرنسا، المملوك لشركة كتارا للضيافة.

وتشكل الفنادق مجرد بعض الأصول الراقية في العقارات التي اقتنصها المستثمرون القطريون في لندن، ما ساعد على دفع إجمالي الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة إلى 35 مليار جنيه إسترليني، وفقا للتقديرات الرسمية.

وقال سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة، سليمان المزروعي: نحن لسنا على علم بوجود قائمة من هذا القبيل مضيفاً أن أي مقاطعة للشركات القطرية غير تلك التي أعلنتها البلدان الأربعة رسميا ستكون مبادرة شخصية .