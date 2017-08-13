بالصور.. حرس الحدود يحبط تهريب " طن " من مخدر الحشيش خلال 16 يوما - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة فقد تمكن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان ،نجران، عسير ) بعد توفيق الله خلال الفتره ٧ -٢٠ /١١/ ١٤٣٨هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر ، حيث تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الاراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة مماحتم التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف.

وأسفر عن ذلك القبض على عدد (٧)سبعة أشخاص من الجنسية الأثيوبية و(٢) شخصين يمنيا الجنسية و (٢) شخصين صوماليا الجنسية وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (٣٣٥,٥٥)ثلاثمائة وخمسة وثلاثون كيلو جرام و خمسة وخمسون جراماً من مادة الحشيش المخدر و في حينه تمت المباشرة في إستكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود مستمرون بعون الله وتوفيقه للتصدي لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وعازمون على حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها وإستقرارها ومقدراتها وسيبقون السد المنيع لحمايتها من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبناءها بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليبه.