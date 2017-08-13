أمير مكة يوجه بالتحقيق في واقعة " قطع الأشجار بالطائف " - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أمر مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أمانة محافظة الطائف، بالتحقيق في ما تم تداوله عبر وسائل التواصل عن قطع الأشجار بأحد الطرقات الرئيسية بالطائف، على أن يتم رفع النتائج له بشكل عاجل.

وحذر أمير منطقة مكة المكرمة في برقية خطية لأمناء العاصمة المقدسة وجدة والطائف، ومدير شرطة المنطقة، وقائد القوات الخاصة لأمن الطرق، ومدير الإدارة العامة للشؤون الزراعية بالمنطقة، ومحافظي المحافظات بالمنطقة ورؤساء المراكز، من حدوث أو تكرار مثل ذلك الفعل الذي يعد مخالفة صريحة لنظام المراعي والغابات الصادر بمرسوم ملكي، ويهدف للحد من التدهور البيئي، مشددا على أهمية منع مثل تلك المخالفة، تحت أي عذر سواء كان تهذيبا أو تقليصا أو غيره.

وأكد الأمير خالد الفيصل، على ضرورة زيادة مساحات المسطحات الخضراء، والمحافظة على التشجير خصوصا تلك النوعيات التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه لريها.

وشدد على ضرورة وضع برنامج واضح لتهذيب الأشجار وصيانة مواقعها وأن لا يتم اقتلاعها أو إزالتها إلا للضرورة القصوى التي يتعذر معها الاحتفاظ بتلك الأشجار.

جاء ذلك بعد أن رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبد الله بن بندر، لأمير المنطقة عن ما تم تداوله في وسائل التواصل حول مقطع فيديو يظهر فرقة تابعة لأمانة الطائف تقوم بقطع الأشجار في أحد شوارع المحافظة .