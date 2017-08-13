القبض على صائدي السمك الملوث بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أعلن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه تم رصد مقطع فيديو يظهر فيه قيام عدد من الوافدين باصطياد الأسماك من إحدى المواقع الملوثة، مؤكدة أن من وثق الموقع رصدهم أثناء بيعهم السمك لأحد المطاعم في محاظفة الدلم.

وأكد الناطق الإعلامي أنه على إثره وفي ضوء التوجيهات الكريمة من قبل أمير المنطقة بالنيابة فقد عملت الجهة المختصة بشرطة المنطقة على تحديد هويتهم وضبط ” أربعة وافدين من الجنسية الباكستنانية في العقد الثالث من العمر ” وبسماع أقوالهم أنكروا ما نٌسب اليهم مؤكدين أن ما قاموا باصطياده كان بقصد الاستهلاك الشخصي.

على الفور تم إيقافهم بمركز الشرطة المختص ، وإشعار أمانة منطقة الرياض حسب الاختصاص وإحالة أوراقهم لفرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم نظاماً.