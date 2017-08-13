أمير الشرقية يستقبل مدير جامعة الإمام عبدالرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم ، معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش ، و عددٌ من المسؤولين بالجهات الحكومية المشاركين في مبادرة ” ترفيه آمن ” .

واطلع سموه خلال اللقاء على عرضٍ مرئي يبين مراحل المبادرة ، وما تهدف إليه ، وخطر الدراجات النارية ذات الأربع عجلات التي تنتشر بشكل عشوائي في أماكن التنزه المختلفة ، مشيداً سموه بفكرة المبادرة وأهميتها ، مؤكداً أهمية العمل على بحث سبل توفير ترفيه آمن لأهالي المنطقة وزائريها والسائحين ، والحد من الممارسات الترفيهية الخاطئة التي لا تلتزم بوسائل السلامة وضررها جسيم.

وأكد سموه أن مثل هذه المبادرات ستسهم في الحفاظ على الأرواح وتلافي الإصابات، منوهاً بضرورة توعية المجتمع بالالتزام بتعليمات السلامة بأحدث الوسائل و برسائل مختلفة تناسب كل الفئات من الآباء والمسؤولين إلى الأبناء والمستخدمين، كذلك مقدمي الخدمة ، وصولاً إلى إيجاد بيئة ترفيه آمنة .

من جانبه أعرب معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن شكره وتقديره باسمه وباسم شركاء المبادرة لسمو أمير المنطقة الشرقية الذي لا يدخر جهداً لدعم المبادرات التي تخدم المجتمع ، التي تسهم في رفع مستوى السلامة والأمن ، مثمناً دعمه لشركاء المبادرة .

حضر الاستقبال مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله الزهراني ، ومدير الدفاع المدني بالإنابة العميد راشد المري ، و مدير مرور المنطقة الشرقية العميد راشد الهاجري ، و أمين المنطقة الشرقية بالإنابة المهندس عصام الملا ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنمية المهندس مشعل العقيل ، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح السلوك ، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان ، ومدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ضيف الله العتيبي ، ومدير عام فرع الهيئة السعودية للمواصفات والجودة و المقاييس الدكتور طامس الحمادي .