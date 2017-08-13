 آيس كريم للكلاب على شكل عظمة لمواجهة الحر - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 13

    أغسطس

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آيس كريم للكلاب على شكل عظمة لمواجهة الحر

آيس كريم للكلاب على شكل عظمة لمواجهة الحر
نورة الشهري(صدى):

تمكن أحد مٌحبي الكلاب ، أن يصنع لكلبه الأليف آيس كريم على شكل عظمة اطلق عليه “ مصاصة الكلاب ” أو آيس كريم الكلاب ، في محاولة منه لتخفيف حرارة الجو .

هذا وتعتمد صناعة مصاصة الكلاب ، على استخدام الـ “ milk bones ” وفقاً للنوع الذى يفضله الكلب سواء كان الدجاج أو لحم الأبقار

ولن تحتاج هذا سوى إلى مرق ووضعها فى القالب المخصص لعمل مكعبات الثلج، ووضع الـ “ milk bones ” فيها مثل عصا الآيس كريم، ونتركها فى الفريزر حتى تتجمد، ثم نقدمها للكلب فى محاولة للتغلب على حرارة الصيف.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 31983 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب يادلوع ,,

[ عدد التعليقات: 9147 ] نشر منذ 2 ساعتين

😂😂😂😂😂😂😂

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