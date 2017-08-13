آيس كريم للكلاب على شكل عظمة لمواجهة الحر - صحيفة صدى الالكترونية

آيس كريم للكلاب على شكل عظمة لمواجهة الحر
تمكن أحد مٌحبي الكلاب ، أن يصنع لكلبه الأليف آيس كريم على شكل عظمة اطلق عليه “ مصاصة الكلاب ” أو آيس كريم الكلاب ، في محاولة منه لتخفيف حرارة الجو .
هذا وتعتمد صناعة مصاصة الكلاب ، على استخدام الـ “ milk bones ” وفقاً للنوع الذى يفضله الكلب سواء كان الدجاج أو لحم الأبقار
ولن تحتاج هذا سوى إلى مرق ووضعها فى القالب المخصص لعمل مكعبات الثلج، ووضع الـ “ milk bones ” فيها مثل عصا الآيس كريم، ونتركها فى الفريزر حتى تتجمد، ثم نقدمها للكلب فى محاولة للتغلب على حرارة الصيف.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31983 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب يادلوع ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1940 ] نشر منذ 2 ساعتين
🐶 .🐕 .🍦.🍦.😅😅.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9147 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂😂😂😂😂😂