آيس كريم للكلاب على شكل عظمة لمواجهة الحر - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تمكن أحد مٌحبي الكلاب ، أن يصنع لكلبه الأليف آيس كريم على شكل عظمة اطلق عليه “ مصاصة الكلاب ” أو آيس كريم الكلاب ، في محاولة منه لتخفيف حرارة الجو .

هذا وتعتمد صناعة مصاصة الكلاب ، على استخدام الـ “ milk bones ” وفقاً للنوع الذى يفضله الكلب سواء كان الدجاج أو لحم الأبقار

ولن تحتاج هذا سوى إلى مرق ووضعها فى القالب المخصص لعمل مكعبات الثلج، ووضع الـ “ milk bones ” فيها مثل عصا الآيس كريم، ونتركها فى الفريزر حتى تتجمد، ثم نقدمها للكلب فى محاولة للتغلب على حرارة الصيف.