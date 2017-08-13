توقيع اتفاقية تعاون بين شركة تقنية الفضائية وبنك البلاد - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وقعت شركة تقنية الفضائية إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني ” تقنية ” اتفاقية تعاون مشترك مع بنك البلاد تتضمن عملية تمويل طويل الأجل لتقديم خدمات الاتصالات الفضائية للإنترنت والاتصال الصوتي وخدمات استقبال البث التلفزيوني المفتوح من خلال الأقمار الصناعية.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة تقنية الفضائية المهندس عبد الله العصيمي والرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز العنيزان.

وأوضح العنيزان أن تمويل مثل هذه المشروعات الوطنية التي تحمل نقلة نوعية لتوطين التقنية ودعم الشركات الوطنية يأتي في صلب خطة البنك واستراتيجيته للمساهمة الفاعلة في تنفيذ خطط ورؤية المملكة المستقبلية 2030، مما يعزز قدرة البنك على تأسيس وبناء علاقات استراتيجية متكاملة ذات أهداف مشتركة مع أحد أهم الشركات المتخصصة في مجال التقنية.

من جهته أكد المهندس العصيمي أن الشراكة مع بنك البلاد الذي يعد ضمن البنوك الرائدة في المملكة لتوطين التقنيات الفنية في مجال الأقمار الصناعية تأتي ضمن رؤية 2030، مشيراً إلى أنّ الحلول الفنية التي ستقدمها الشركة في مجال الاتصالات الفضائية والاستشعار عن بعد تملكها كاملةً، وتستخدم تقنيات الاتصالات الفضائية عالية السرعة (HTS) لتقديم خدمات الاتصالات والاتصال الصوتي وخدمات استقبال البث التلفزيوني.

وبين أن الخطوط الجوية العربية السعودية ستكون أولى خطوط الطيران في العالم التي تستخدم هذه التقنيات على جميع طائرات أسطولها للرحلات الداخلية والدولية، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن مشروعات مماثلة في الطيران والنقل البحري لعملاء محليين وعالميين.

مما يذكر أن شركة تقنية الفضائية التي تعد إحدى شركات الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وأُنشئت بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 47 ) بتاريخ 20 / 7 / 1432 هـ ، وتهدف لنقل التكنولوجيا وتسويقها ودعم التنمية المستدامة للناتج المحلي الإجمالي، وتنويع الاقتصاد وإيجاد فرص عمل ذات جودة عالية واستقطاب الكفاءات المتميزة في المجالات ذات العلاقة. وتتمثل رؤية الشركة في أن تكون شركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال الأقمار الصناعية للاتصالات والاستشعار عن بعد بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.