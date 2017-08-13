الداعية " الربيعي " يعتذر عن تغريدته للشعب الكويتي - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

اعتزر الداعية الدكتور علي الربيعي للشعب الكويتي عن تغريدة سابقة له يوم الجمعة الماضية التي أفتى خلالها بعدم جواز الترحم على الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا، وأكد التزامه بنظام المطبوعات والنشر.

وقال الربيعي: ” أعتذر لإخواني شعب الكويت سوء الفهم الذي وصلهم بسبب التغريدة السابقة، وأسأل الله أن يرحم أموات المسلمين الموحدين وأن يتغمدهم برحمته “.

وأعلن التزامه بنظام المطبوعات النشر، إذا كان لا يتعارض مع القرآن والسنة، وما أفتى به كبار العلماء ابن باز وابن عثيمين وهيئة كبار العلماء.

يذكر أن وزارة الثقافة والإعلام أعلنت عن إحالة الربيعي للجنة مخالفات النشر بسبب مخالفته للنظام بنشره للتغريدة التي أثارت موجة غضب عارمة في المملكة ودول الخليج.