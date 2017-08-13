 الداعية " الربيعي " يعتذر عن تغريدته للشعب الكويتي - صحيفة صدى الالكترونية

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الداعية ” الربيعي ” يعتذر عن تغريدته للشعب الكويتي

الداعية ” الربيعي ” يعتذر عن تغريدته للشعب الكويتي
خالد الظفيري(صدى):

اعتزر الداعية الدكتور علي الربيعي للشعب الكويتي عن تغريدة سابقة له يوم الجمعة الماضية التي أفتى خلالها بعدم جواز الترحم على الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا، وأكد التزامه بنظام المطبوعات والنشر.

وقال الربيعي: ” أعتذر لإخواني شعب الكويت سوء الفهم الذي وصلهم بسبب التغريدة السابقة، وأسأل الله أن يرحم أموات المسلمين الموحدين وأن يتغمدهم برحمته “.

وأعلن التزامه بنظام المطبوعات النشر، إذا كان لا يتعارض مع القرآن والسنة، وما أفتى به كبار العلماء ابن باز وابن عثيمين وهيئة كبار العلماء.

يذكر أن وزارة الثقافة والإعلام أعلنت عن إحالة الربيعي للجنة مخالفات النشر بسبب مخالفته للنظام بنشره للتغريدة التي أثارت موجة غضب عارمة في المملكة ودول الخليج.

 


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18 تعليق

[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 2 ساعتين

من انت حتى تكفر فانت بشر لست برب العباد اتقوا الله فينا فقد شتتم الامه
الرجل افضى الى ربه وهل ستجد من يعفوا ويصفح عنك بسبب فتواك بعدم جواز الترحم عليه
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 31984 ] نشر منذ 2 ساعتين

رب كلمة قالت لصاحبها .. انساني جزاك الله خير ..

[ عدد التعليقات: 540 ] نشر منذ 2 ساعتين

يحلل ويحرم على كيفة

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا الدكتور / علي الربيعي جاهل ويتحدى خالق الكون ، والظاهر أنه يعلم الغيب لكي يفتي باهوائه التي غلبها التشدد
واه أسفاه عليه ومن هم على شاكلته .

لا يعلم الغيب إلا خالق هذا الكون الرحمن الرحيم العفو القدير والمحب لعباده الذين لا يشركون معه إله آخر ..

[ عدد التعليقات: 6819 ] نشر منذ 43 دقيقة

إلا الغدا ما للغدا عندي عذر😻😂😜

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 40 دقيقة

الله المستعان ودكتور بعد الرحمة بيدالله ليست بيدي ولابيدك الله يرحمنا برحمتة

[ عدد التعليقات: 728 ] نشر منذ 40 دقيقة

اقسم بالله انكم أفسدتم شباب المسلمين

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 38 دقيقة

هو شخص يريد تحديد رحمة الله لا اكثر ولا اقل

لاتفهمون الموضوع خطاء …

الله يغفر للناس اجمعين

[ عدد التعليقات: 18148 ] نشر منذ 35 دقيقة

يوم شاف الدعوى فيها رفع قضية
عرف إن الله حق
ورجع يبوس الأيادي ويحب الخشوم
أتمنى من السفير الكويتي يستمر في دعواه
علشان يتأدب من اتهام الناس بالكفر والشرك
الجنه للمسلمين ياربيعي
ومهي ملك لك
وأعتقد بأن ردي على تغريدتك كان كافي وشافي
وإنشاء الله تنال جزاءك فالدنيا والأخرة

[ عدد التعليقات: 1232 ] نشر منذ 32 دقيقة

ماأدري كيف حصلت على الدكتوراه يادكتور الغفله ,,

[ عدد التعليقات: 572 ] نشر منذ 21 دقيقة

اعتذر للحكومة الكويتيه لما خاف يسحبون جنسيته ابو يمن ماكل من ربى لحيته انها عالم او مفتي والرسول عليه وسلم قال طوبى للغرباء والغرباء هم العلماء الربانيين ومن صار على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت حذرنا عليه السلام من ظعاة أهل النار دعاة أهل الأهواء..

[ عدد التعليقات: 4932 ] نشر منذ 18 دقيقة

لسانك حصانك ان صنته صانك اسوى الناس من ينال من الميت الذي اصبح بين يدي الرحمن الذي خلقه ثم أماته متى يعلم البعض انهم مجرد بشر لا بيدهم الجنة ولا النار هذا جهل كبير والعياذ بالله

[ عدد التعليقات: 6819 ] نشر منذ 8 دقائق

تصدّقي ,, ما أخترت أنا أتغدى¡

ما أحدٍ يتغدى اللي يبي😩

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