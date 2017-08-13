الداعية " الربيعي " يعتذر عن تغريدته للشعب الكويتي - صحيفة صدى الالكترونية

الداعية ” الربيعي ” يعتذر عن تغريدته للشعب الكويتي
اعتزر الداعية الدكتور علي الربيعي للشعب الكويتي عن تغريدة سابقة له يوم الجمعة الماضية التي أفتى خلالها بعدم جواز الترحم على الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا، وأكد التزامه بنظام المطبوعات والنشر.
وقال الربيعي: ” أعتذر لإخواني شعب الكويت سوء الفهم الذي وصلهم بسبب التغريدة السابقة، وأسأل الله أن يرحم أموات المسلمين الموحدين وأن يتغمدهم برحمته “.
وأعلن التزامه بنظام المطبوعات النشر، إذا كان لا يتعارض مع القرآن والسنة، وما أفتى به كبار العلماء ابن باز وابن عثيمين وهيئة كبار العلماء.
يذكر أن وزارة الثقافة والإعلام أعلنت عن إحالة الربيعي للجنة مخالفات النشر بسبب مخالفته للنظام بنشره للتغريدة التي أثارت موجة غضب عارمة في المملكة ودول الخليج.
666[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 2 ساعتين
من انت حتى تكفر فانت بشر لست برب العباد اتقوا الله فينا فقد شتتم الامه
الرجل افضى الى ربه وهل ستجد من يعفوا ويصفح عنك بسبب فتواك بعدم جواز الترحم عليه
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31984 ] نشر منذ 2 ساعتين
رب كلمة قالت لصاحبها .. انساني جزاك الله خير ..
الجهن[ عدد التعليقات: 540 ] نشر منذ 2 ساعتين
يحلل ويحرم على كيفة
دربي أخضر[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الدكتور / علي الربيعي جاهل ويتحدى خالق الكون ، والظاهر أنه يعلم الغيب لكي يفتي باهوائه التي غلبها التشدد
واه أسفاه عليه ومن هم على شاكلته .
لا يعلم الغيب إلا خالق هذا الكون الرحمن الرحيم العفو القدير والمحب لعباده الذين لا يشركون معه إله آخر ..
غرم الله بن جلعود المنصلخ[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش اعتزر يا صدى هذي ليست أول مرة تكررت في السابق أرجو الحذر.
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6819 ] نشر منذ 53 دقيقة
😂
أبعتذر عن كل ششئ إلا🤔🤔
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6819 ] نشر منذ 43 دقيقة
إلا الغدا ما للغدا عندي عذر😻😂😜
محمد[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله المستعان ودكتور بعد الرحمة بيدالله ليست بيدي ولابيدك الله يرحمنا برحمتة
ابو نيرسيان[ عدد التعليقات: 728 ] نشر منذ 40 دقيقة
اقسم بالله انكم أفسدتم شباب المسلمين
عزوبي[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 38 دقيقة
هو شخص يريد تحديد رحمة الله لا اكثر ولا اقل
لاتفهمون الموضوع خطاء …
الله يغفر للناس اجمعين
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يرحم الحي والميت
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18148 ] نشر منذ 35 دقيقة
يوم شاف الدعوى فيها رفع قضية
عرف إن الله حق
ورجع يبوس الأيادي ويحب الخشوم
أتمنى من السفير الكويتي يستمر في دعواه
علشان يتأدب من اتهام الناس بالكفر والشرك
الجنه للمسلمين ياربيعي
ومهي ملك لك
وأعتقد بأن ردي على تغريدتك كان كافي وشافي
وإنشاء الله تنال جزاءك فالدنيا والأخرة
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6819 ] نشر منذ 33 دقيقة
تصدّقي !
ما أخترت أنا🤔
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1232 ] نشر منذ 32 دقيقة
ماأدري كيف حصلت على الدكتوراه يادكتور الغفله ,,
ابو يزن[ عدد التعليقات: 572 ] نشر منذ 21 دقيقة
اعتذر للحكومة الكويتيه لما خاف يسحبون جنسيته ابو يمن ماكل من ربى لحيته انها عالم او مفتي والرسول عليه وسلم قال طوبى للغرباء والغرباء هم العلماء الربانيين ومن صار على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت حذرنا عليه السلام من ظعاة أهل النار دعاة أهل الأهواء..
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6819 ] نشر منذ 20 دقيقة
تصدّقي!
الواقع[ عدد التعليقات: 4932 ] نشر منذ 18 دقيقة
لسانك حصانك ان صنته صانك اسوى الناس من ينال من الميت الذي اصبح بين يدي الرحمن الذي خلقه ثم أماته متى يعلم البعض انهم مجرد بشر لا بيدهم الجنة ولا النار هذا جهل كبير والعياذ بالله
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6819 ] نشر منذ 8 دقائق
تصدّقي ,, ما أخترت أنا أتغدى¡
ما أحدٍ يتغدى اللي يبي😩