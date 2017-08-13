بالفيديو.. أغرب طرق المصافحة في العالم  - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

من المعروف أن أسلوب الترحيب والمصافحة يكون مختلفاً بين الشعوب بعضها البعض، ومن دولة لأخرى، وربما لا يعرف الكثيرون هذه الطرق المختلفة من السلام والترحاب والمصافحة ، حيث تختلف العادات والتقاليد بين بلد وآخر ، لذ إليكم أغرب الطرق التي يقوم بها الشعوب بالمصافحة والترحيب فيما بينهم:

1- سلطنة عُمان: تأتي سلطنة عُمان في المرتبة الأولى من حيث غرابة المصافحة، حيث يقوم الرجلان بتقبيل بعضهما بواسطة الأنف، حيث تتم المصافح بملامسة الأنف عدة مرات، وهذا يدل فيما بينهم على مدى الترحاب والحب المتبادل.

2- جزر بولينيزيا: وفي هذه الجزر يقوم الطرفان بملاصقة الأنفين بشكل متصادم ويقوما بالاستنشاق في آن واحد كنوع من التحية فيما بينهم، وهذا يدل في عاداتهم وتقاليدهم أن الهواء يقتسمونه فيما بينهم دليل على الوفاء والصداقة.

للمزيد من التفاصيل وللتعرف على باقي طرق المصافحة، شاهد الفيديو: