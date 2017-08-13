بالفيديو.. أغرب طرق المصافحة في العالم  - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أغرب طرق المصافحة في العالم
من المعروف أن أسلوب الترحيب والمصافحة يكون مختلفاً بين الشعوب بعضها البعض، ومن دولة لأخرى، وربما لا يعرف الكثيرون هذه الطرق المختلفة من السلام والترحاب والمصافحة ، حيث تختلف العادات والتقاليد بين بلد وآخر ، لذ إليكم أغرب الطرق التي يقوم بها الشعوب بالمصافحة والترحيب فيما بينهم:
1- سلطنة عُمان: تأتي سلطنة عُمان في المرتبة الأولى من حيث غرابة المصافحة، حيث يقوم الرجلان بتقبيل بعضهما بواسطة الأنف، حيث تتم المصافح بملامسة الأنف عدة مرات، وهذا يدل فيما بينهم على مدى الترحاب والحب المتبادل.
2- جزر بولينيزيا: وفي هذه الجزر يقوم الطرفان بملاصقة الأنفين بشكل متصادم ويقوما بالاستنشاق في آن واحد كنوع من التحية فيما بينهم، وهذا يدل في عاداتهم وتقاليدهم أن الهواء يقتسمونه فيما بينهم دليل على الوفاء والصداقة.
للمزيد من التفاصيل وللتعرف على باقي طرق المصافحة، شاهد الفيديو:
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31984 ] نشر منذ 2 ساعتين
سلوم وعادات لكل شعب ,, فلا يسخر احد من احد ,,
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9147 ] نشر منذ 2 ساعتين
حب الخشؤم مو بس بعمان 😁😁..
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13902 ] نشر منذ 1 ساعة
بعضهم عادات غريبه 😅
درة البسامي[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 40 دقيقة
فعلاً بعضها غريب… لكن المشكلة أن بعض العادات والتقاليد في التحية والترحيب تعتبر بوابة رئيسية لإنتقال الأمراض…
درة البسامي[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 31 دقيقة
تمنيت أنها اندثرت مع ماندثر من عادات وتقاليد ولكن للأسف لا زالت صامدة…
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3495 ] نشر منذ 18 دقيقة
هههههه كلش ولا سلام الصينينين😂الضيف بيهرب من ها اللسان😂😂😂😊
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3495 ] نشر منذ 15 دقيقة
الصينيين😂😊