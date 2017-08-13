⁠⁠⁠⁠⁠الجيش اليمني يؤكد نجاح حملته لتحرير المدخل الغربي لتعز - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قال الجيش اليمني اليوم السبت في بيان له أن العملية العسكرية التي أطلقها منذ أقل من أسبوع لتحرير الاطراف ‏الشمالية الغربية من مدينة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن حققت أهدافها بوتيرة عالية .

ودعت قيادة محور تعز العسكري في بيانها القوات إلى الحرص ‏على الممتلكات العامة والخاصة وبذل مزيد من اليقظة والحذر ، وكلفت قيادة المحور ، الشرطة العسكرية بتأمين المناطق المحررة وتحاشي أي أعمال مخلة ‏بالأمن .‏

يذكر أن الحملة تهدف إلى تحرير مدخل ‏غرب مدينة تعز وقطع الإمدادات على الميليشيات الانقلابية ‏في مديريات غرب المحافظة .‏