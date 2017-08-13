⁠⁠⁠⁠⁠الجيش اليمني يؤكد نجاح حملته لتحرير المدخل الغربي لتعز - صحيفة صدى الالكترونية

الجيش اليمني يؤكد نجاح حملته لتحرير المدخل الغربي لتعز
قال الجيش اليمني اليوم السبت في بيان له أن العملية العسكرية التي أطلقها منذ أقل من أسبوع لتحرير الاطراف الشمالية الغربية من مدينة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن حققت أهدافها بوتيرة عالية .
ودعت قيادة محور تعز العسكري في بيانها القوات إلى الحرص على الممتلكات العامة والخاصة وبذل مزيد من اليقظة والحذر ، وكلفت قيادة المحور ، الشرطة العسكرية بتأمين المناطق المحررة وتحاشي أي أعمال مخلة بالأمن .
يذكر أن الحملة تهدف إلى تحرير مدخل غرب مدينة تعز وقطع الإمدادات على الميليشيات الانقلابية في مديريات غرب المحافظة .
اترك تعليقاً