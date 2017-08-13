⁠⁠⁠⁠⁠الإطاحة بعصابة سرقة السيارات في جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

كشفت شرطة منطقة جازان ممثلة في شرطة محافظة أبو عريش قسم تحريات البحث الجنائي، الغموض وتميط اللثام عن عدد من قضايا سرقة السيارات التي تكررت بعدد من بلاغات المواطنين والمقيمين عن تعرض سياراتهم للسرقة في وضع التشغيل وتعذر العثور على عدد من تلك السيارات.

وبدأت الخطة في تشكيل فريق بحث وتحرٍّ من شرطة المحافظة لتتبع تلك البلاغات ودراستها ومعرفة أماكن وقوعها وتمّ الاعتماد على جهود الفريق برئاسة مدير شرطة المحافظة وتوجيه من مدير شرطة المنطقة بزرع المصادر والتوغل في أوساط المشبوهين ورصد المواقع كافة التي ربما يكون لها ارتباط بمثل تلك الحوادث.

وأسفرت تلك الجهود عن تحديد الاشتباه في تنظيم عصابي يتكون من ستة أشخاص؛ وافد ومعه خمسة مواطنين، رغم ما كانوا يتمتعون به من تخطيط مُحكم وسرية تامة في تنفيذ جرائمهم، وتم الإيقاع بهم تباعاً في كمائن مختلفة وأوقات وأزمنة متفاوتة، وتم التوصل إلى اعترافات واضحة وصريحة ودلالات مؤكدة إلى سلك السرقات وإيضاح دور كل واحد منهم، وقد توافقت مع ما تمّ التوصل إليه من بلاغات مسجّلة لدى عدد من شرط المحافظات والمراكز، كما تمّ العثور على عدد من هياكل وقطع السيارات المسروقة بعد إقدامهم على تفكيكها وبيعها كقطع غيار سعياً لطمس معالم جرائمهم.

وأُودع المضبوطون السجن العام لإحالة كامل أوراقهم إلى جهة الاختصاص لتقديم الادعاء ضدّهم لينالوا عقابهم الشرعي.

من جانبه، وجّه مدير شرطة المنطقة، شكره وتقديره لمدير شرطة محافظة أبوعريش، وحكمة العاملين في هذا الفريق الذي توصل إلى نتائج مشرفة، وأكد أن رجال الأمن يقفون بالمرصاد لكل مَن تسوّل له نفسه الإخلال بأمن المواطن والمقيم في أيّ جانب من جوانب الضرورات الخمس.