بالصور.. 364 ألف ريال غرامة مخالفات البناء في تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تمكنت إدارة مراقبة المباني في أمانة تبوك من ضبط ما يزيد على ١٩٠ مخالفة بناء في مختلف أنحاء المدينة، خلال الستة أشهر الماضية؛ وذلك خلال 540 جولة ميدانية .

قال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان أن المخالفات تضمنت : البناء بدون ترخيص، وزيادة في مساحة الملاحق العلوية، وبناء في الارتدادات، وعدم وضع حاويات لمخلفات البناء والترميم، ورمي مخلفات البناء بجوار المبنى أو بالساحات العامة.

وأضاف مدير إدارة مراقبة المباني بالأمانة وائل سنيور: إنه تم إنذار جميع المخالفين وفرض غرامات مالية على عدد من المخالفات التي تستوجب غرامات مالية؛ حيث بلغت (٣٦٤٣٢٠) ألف ريال؛ كما تم الوقوف على (١٦٢٠) مبنى تحت الإنشاء؛ للتأكد من مطابقتها للمخططات المعتمدة.