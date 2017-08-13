بالفيديو والصور.. السهلاوي والقحطاني يزوران الجنود المرابطين بالحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

في لفتة وطنية قام اللاعبان ياسر القحطاني مهاجم فريق الهلال، ومحمد السهلاوي مهاجم النصر، اليوم الأحد، بزيارة الجنود المرابطين في الحد الجنوبي، وذلك للتعبير عن تقديرهم للتضحيات الكبيرة التي يقدمونها للدفاع عن الدين والوطن.

وكشفت لقطات مصورة السهلاوي والقحطاني وهما يرتديان الزي العسكري بين الجنود المرابطين في المواقع الأمامية على الحدود بمنطقة جازان.

وعبر اللاعبان عن فخرهما بتواجدهما مع أبطال الحد الجنوبي في ميادين العز والشرف.