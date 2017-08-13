بالفيديو والصور.. السهلاوي والقحطاني يزوران الجنود المرابطين بالحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. السهلاوي والقحطاني يزوران الجنود المرابطين بالحد الجنوبي
في لفتة وطنية قام اللاعبان ياسر القحطاني مهاجم فريق الهلال، ومحمد السهلاوي مهاجم النصر، اليوم الأحد، بزيارة الجنود المرابطين في الحد الجنوبي، وذلك للتعبير عن تقديرهم للتضحيات الكبيرة التي يقدمونها للدفاع عن الدين والوطن.
وكشفت لقطات مصورة السهلاوي والقحطاني وهما يرتديان الزي العسكري بين الجنود المرابطين في المواقع الأمامية على الحدود بمنطقة جازان.
وعبر اللاعبان عن فخرهما بتواجدهما مع أبطال الحد الجنوبي في ميادين العز والشرف.
محمد النصار[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاهم الله خيرا على زيارتهم واسال الله ان يحفظ جنودنا على الحدود وان ينصرهم على عدوهم.
برنس[ عدد التعليقات: 1020 ] نشر منذ 49 دقيقة
كلنا سلمان