اليوم.. صرف البدلات لبعض الجهات بأثر رجعي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة المالية صرف البدلات بأثر رجعي بموجب الأمر الملكي سيتم اليوم لكل الجهات التي أرسلت المسيرات المالية لموظفيها.‎

وكشفت مصادر أنَّ بعض إدارات المرور، وبعض إدارات السجون، أودعت البدلات في حسابات موظفيها البنكية، عقب استكمال إعداد مسيّراتها الخاصة، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشارت المصادر، إلى أنَّه لم يتم الرفع بالعلاوة السنوية، إلا أنَّ أوامر الصرف الخاصة بها جاهزة، تمهيدًا لاستكمال إجراءاتها لدى وزارة المالية، ومن ثم تحويلها للبنوك المحلية، للإيداع في حسابات الموظفين.