استنفار أمني لكشف لغز قبر حديث الإنشاء شمال عفيف - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أبلغ صاحب ماشية الجهات الأمنية بعفيف بوجود قبر حديث الإنشاء بالقرب من مركز الصقرة شمال عفيف.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى صاحب الماشية عندما كان يرعى ماشيته وقد لاحظ وجود قبر حديث الإنشاء وعليه أثار عجلات مركبات بالقرب منه وما كان منه إلا المبادرة وإبلاغ شرطة عفيف الذي باشرت الموقع من قبل الضبط الجنائي والذي يرجح أن تكون خلفه قضية جنائية.

وبعد التوسع في ملف التحقيق جرى استدعاء كبار السن من سكان القرى المجاورة للقبر لمعرفة منهم إذا لهم معرفة بصاحبه وأفادوا أنهم لايعرفون عنه شيء ولم يكن بهذه المنطقة قبر وعلى ضوء ذلك شرعت الجهات الأمنية بعفيف بالتحقيق في مجريات القضية للوصول إلى السر الخفي خلف هذا القبر ومن صاحبه.