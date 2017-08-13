بالصور.. القبض على سارق الأجهزة الصوتية بمساجد بريدة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

القت الجهات الأمنية ببريدة على سارق الأجهزة الصوتية لخمسة عشر مسجدا بالمدينة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أنه تم تحديد هوية لص الأجهزة الصوتية ببريدة وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر ، كما تم ضبط مركبته التي استخدمها لهذا الغرض.

وأضاف السحيباني أنه بمواجهة الجاني أعترف بارتكابه خمس عشرة حادثةٍ مماثلة في مواقع مختلفة ، قام خلالها بالاستيلاء على مجموعةٍ من الأجهزة الصوتية لتلك المساجد وتم توقيفة وإحالته لفرع النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحقة .