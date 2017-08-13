موعد صرف راتب شهر ذي القعدة برج السنبلة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ينتظر الموظفون في المملكة موعد صرف راتب شهر ذي القعدة، والذي يوافق برج السنبلة حسب التقويم الشمسي المعمول به حالياً في المملكة في نظام صرف الرواتب.

ووفقا لتوضيح مؤسسة النقد العربي السعودي حول مواعيد صرف الرواتب بنظام الأبراج فإن موعد إيداع رواتب برج السنبلة سيكون بمشيئة الله يوم الخامس من شهر ذي الحجة من العام الجاري 1438هـ ، والذي يوافق 27 أغسطس 2017م، ويوافق ذلك قبل عيد الأضحى المبارك بأسبوع تقريباً، حيث يرغب الموظفون في توفير التزامات وحاجيات العيد ومستلزمات الأسر والأطفال ومصاريف الأضحية.

ويتم صرف الرواتب حالياً في المملكة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 551 الذي صدر في تاريخ 1437/12/25 هجرية بصرف رواتب موظفي الدولة كما جاء في المرسوم الملكي الصادر برقم م/6 وتاريخ 1407/4/12 هجرية، وذلك طبقاً للتقويم الشمسي الهجري.