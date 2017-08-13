احباط تهريب 54 ألف كيس من مادة " التنباك " في البطحاء - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تمكن جمرك البطحاء من إحباط محاولتين لتهريب كمية من مادة ” التنباك ” بلغت (54.000) أربعة وخمسون ألف كيس، كانت جميعها مخبأة ضمن إرساليات وردت للجمرك.

وقال الأستاذ عبد الرحمن المحنا مدير عام جمرك البطحاء أنه قدمت أولاً للجمرك إرسالية عبارة عن ” بصل ” محمولة على إحدى الشاحنات، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عُثر على (18.000) ألف كيس من ” التنباك ” مُخبأة بين أكياس ” البصل ” بحيث تم توزيعها بطريقة فنية لغرض التمويه على المفتش الجمركي عند إجراء عملية الكشف والمعاينة.

وحول إحباط محاولة التهريب الثانيةأضاف المحنا أنه قدمت للجمرك بقصد العبور عبر أراضي المملكة إلى دولة مجاورة شاحنة تحمل معها عدد 24 رأس من الإبل، وبتفتيشها عُثر على (36.000) ست وثلاثون ألف كيس من ” التنباك ” مُخبأة على أرضية الشاحنة بعد تغطيتها بالعلف ومن ثم تم وضع الإبل فوقها.