بالفيديو.. دنيا بطمة داخل عيادة تجميل لحقن البوتوكس - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثار تداول مقطع فيديو للفنانة المغربية دنيا بطمة ، وهي تخضع لعملية تجميل حقن بالبوتوكس بإحدى يعادات التجميل ، ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي ، حيث قام المتابعين بنشر صورة قديمة لبطمة قبل عمليات التجميل ، مٌعبرين عن استياءهم من اتجاهها لتغيير ملامحها ما يؤكد عدم ثقتها بنفسها .

وكان قد تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخّراً مقطع فيديو للفنان المغربية دنيا بطمة خلال خضوعها لعلاج تجميلي في عيادة احدى الطبيبات، وحقنها بابر البوتوكس.

وبدت دنيا مختلفة تماماً، اذ أنّها قامت بالعديد من الجراحات لتغيير شكل وجهها، اضافةً الى حقن البوتوكس.