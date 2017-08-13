فايرفوكس 55 يشغل محتويات VR في النظارة مباشرة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت مؤسسة موزيلا أنها قامت في الإصدار 55 الجديد من متصفح فايرفوكس بدمج واجهة WebVR، وبالتالي يمكن تشغيل محتويات الواقع الافتراضي الموجودة في مواقع الويب مباشرة عن طريق بعض نظارات VR الموصلة بالكمبيوتر.

وفي حال توافر محتويات واقع افتراضي VR بموقع الويب، سيقوم متصفح فايرفوكس بإظهار أيقونة النظارة، وإذا تم النقر على هذه الأيقونة سيتم تشغيل اللعبة أو التطبيق على الفور في النظارة، دون الحاجة إلى تنزيل المحتويات وتثبيتها كما كان الحال في السابق.

ويدعم متصفح فايرفوكس حالياً نظارات الواقع الافتراضي أوكولوس Rift وإتش تي سي Vive، ويتوافر عبر موقع Mozvr.com صفحة تجريبية توضح للمستخدم طريقة عمل واجهة WebVR في متصفح فايرفوكس.