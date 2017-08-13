استبعاد الحبسي آسيويًا يستعدي جماهير الهلال على الإدارة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الخاصة بنادي الهلال هجوما جماهيريا كبيرا على ادارة النادي والجهاز الفني بقيادة الارجنتيني رامون دياز بعد ان تنامى الى علمها نبأ استبعاد الحارس الدولي الكبير علي الحبسي من قائمة الفريق الآسيوية على الرغم من ان قرار الاستبعاد غير مؤكد رغم تداوله على مستوى كبير بين الجماهير.

وانتقدت الجماهير قرار استبعاد الحبسي وقيد اسم الارغواني ماتياس بشدة ووصفته بانه عاطفي تداخلت فيه مصالح شخصية وعلاقات خاصة بعيدا عن مصلحة الفريق ومنطق العقل الذي يفرض تواجد الحبسي اساسيا امام العين الاماراتي ليمنح للعرين الازرق المزيد من الامان والاطمئنان.