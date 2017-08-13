⁠⁠⁠⁠⁠" إل. جي " تدخل موسوعة جينيس بأكبر شاشة عرض في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أعلنت شركة “ إل.جي ” الكورية الجنوبية للإلكترونيات اليوم الأحد ، تركيب أكبر شاشات الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (أوليد) في العالم في الإمارات العربية المتحدة ، وأنه تم الاعتراف بها من قبل موسوعة “ جينيس ″ للأرقام القياسية في العالم.

ونقلت وكالة “ يونهاب ” الكورية الجنوبية للأنباء عن الشركة القول إن اللافتة التي تم تركيبها في مول دبي تضم 820 وحدة من شاشات العرض أوليد فئة 55 بوصة بحجم إجمالي يقدر بنحو 700 متر مربع .

وأضافت الشركة أن أجهزة أوليد قادرة على تقديم لون واضح من زوايا مختلفة ويمكن الاستفادة منه لتشكيل تصميمات مختلفة تجعلها خيارا ملائما عند بناء منصات اللافتات.