القضاء يدرس احتياجات محاكم الأحوال الشخصية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أنهى المجلس الأعلى للقضاء أعمال اجتماعه الرابع في دورته الثالثة التي عقدت خلال يومي الأربعاء والخميس 17-18 /11/1438هـ ، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

وتضمن الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها أوضاع بعض المحاكم المتخصصة وفق الدراسات المعدة بهذا الخصوص بما يحقق المصلحة العامة واحتياجات المستفيدين.