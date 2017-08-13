محامي " بعلبكي " : إنهاء التعليم لعقد موكلتي مخالف - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال محمد جميل، محامي الأكاديمية والصيدلانية اللبنانية منى بعلبكي، إن قرار وزارة التعليم بأنهاءعقدها مع جامعة الحدود الشمالية مخالف للنظام الذي يمنع ذلك إلا بصدور حكم قضائي، وهو مالم يحدث، لأن التحقيقات لاتزال جارية في لبنان.

وأوضح جميل أنه توقع إنهاء عقد موكلته بعد الضجة التي صاحبت قضيتها، مشيراً إلى أن الرخصة المهنية لموكلته تم إعادتها من وزير الصحة اللبناني السابق.

ويذكر أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أمر بطي قيد بعلبكي وإنهاء خدماتها مع جامعة الحدود الشمالية، وإبلاغ الوزارة والملحقية الثقافية السعودية في لبنان بعدم التعاقد معها .