محامي " بعلبكي " : إنهاء التعليم لعقد موكلتي مخالف - صحيفة صدى الالكترونية

محامي ” بعلبكي ” : إنهاء التعليم لعقد موكلتي مخالف
قال محمد جميل، محامي الأكاديمية والصيدلانية اللبنانية منى بعلبكي، إن قرار وزارة التعليم بأنهاءعقدها مع جامعة الحدود الشمالية مخالف للنظام الذي يمنع ذلك إلا بصدور حكم قضائي، وهو مالم يحدث، لأن التحقيقات لاتزال جارية في لبنان.
وأوضح جميل أنه توقع إنهاء عقد موكلته بعد الضجة التي صاحبت قضيتها، مشيراً إلى أن الرخصة المهنية لموكلته تم إعادتها من وزير الصحة اللبناني السابق.
ويذكر أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أمر بطي قيد بعلبكي وإنهاء خدماتها مع جامعة الحدود الشمالية، وإبلاغ الوزارة والملحقية الثقافية السعودية في لبنان بعدم التعاقد معها .
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6804 ] نشر منذ 48 دقيقة
طيب و المطلوب😬
الرعد[ عدد التعليقات: 965 ] نشر منذ 46 دقيقة
يطبق الجزاء الشرطي ان وجد في العقد وتتوكل على الله -ماعتقد ان لها وجه تقعد وتدرس طالباتها بعد كل هذه الحوسه-حتى لو مانهووا عقدها المفروظ هي تنسحب –
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 776 ] نشر منذ 42 دقيقة
ماهي مشكلة يركنونها في الجامعة على مكتب ويرفعون عنها الصلاحيات ولاتدخل تدرس أي طالبة لحد ماينتهي عقدها والافضل خصم راتبها من الاهبل اللي وقع العقد معها حتى يتادب ويتفرمت مخه ويعرف قيمة بنت البلد زين
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31957 ] نشر منذ 25 دقيقة
العب غيرها انت واياها ,,,,,,,