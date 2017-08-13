تعليم جازان تبدأ إجراء مقابلات الوظائف - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم, عن بدء إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات في المرحلة الأولى من المتقدمين الكترونياً على الوظائف التي أعلنت عنها الإدارة بتاريخ 29 من شهر شوال الماضي.

وبيّنت الإدارة أن المقابلات الشخصية للمرشحين تتم وفقاً لمواقع تلك الوظائف بالإدارة أو بمقر مكتب التعليم المتقدم عليه المرشح للوظيفة في أي من محافظات منطقة جازان, فيما تجري المقابلات الشخصية للمرشحات بمقر الإدارات النسائية بجازان.

وكانت إدارة تعليم جازان قد أعلنت في الـ 29 من شوال الماضي, توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة بمسمى “ حراس ” على لائحة بند المستخدمين في عدد من مدارس ومكاتب التعليم للبنين والبنات على مستوى الإدارة وفق الاحتياج التي تم الترشيح لها عن طريق المسجلين في قوائم برنامج وزارة الخدمة المدنية “ ساعد ”.