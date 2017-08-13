وفاة ستين طفلا في الهند بسبب نقص الأكسجين - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

قضى ما لا يقل عن ستين طفلاً في خمسة أيام في مستشفى حكومي شمال الهند، بحسب ما أعلن مسؤولون محليون أمس السبت، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن السبب هو النقص في قوارير الأكسجين لدى المستشفى.

وقال أنيل كومار قائد الشرطة في غوراخبور، لقد فتحنا تحقيقا، نعم لقد توفي ستون مريضا في هذا المستشفى في الأيام الخمسة الماضية، لكننا لا نظن أن السبب هو النقص في الأكسجين.

وبحسب وسائل الإعلام الهندية، قضى عشرات الأطفال يومي الخميس والجمعة بسبب نقص في قوارير الأكسجين، بعدما أوقفت الشركة التي تزود المستشفى بهذه القوارير تعاونها معه بسبب ما يبدو أنه عدم تسديد للمستحقات.

وفتح تحقق داخلي في المستشفى الواقع في ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظا في الهند.