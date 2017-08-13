بالصور..تصميمات خيال علمي لمبان إماراتية تشبه خلايا النحل - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قال مهندسون معماريون أن الإمارات شرعت في تصميمات مدينة مستقبلية غير تقليدية تشبه خلايا النحل وقواعد قمرية.

وتضمن المشروع إنشاء خمسة مبان على اليابسة وخمسة أخرى عائمة على البحر بمساحة تناهز 600 كيلومتر مربع على أن يستوعب إقامة 150 ألف نسمة،و يصل ارتفاع أعلى مبنى في هذا المشروع إلى 450 مترا على أن تكون بقية المباني المقامة على الأرض أقل ارتفاعا ويضم أيضاً فنادق ومكاتب إدارية ومحالا تجارية ومراكز ترفيهية.

وأفاد المهندس المعماري الإيطالي ” لوكا كورتشي ” لـ ” ديلي ميل ” بأن هذه المباني تبدو كتصميمات من أفلام الخيال العلمي، وتعد مشروعات لمدن مستقبلية من أجل أجيال قادمة وتقدم مزيجا ثقافيا جديدا.