إطلاق طرازين من هاتف إل جي الذكي المرتقب " LG V30 " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أوضحت صحيفة كورية جنوبية بأن شركة إل جي تعتزم إطلاق طرازين من هاتفها الذكي المرتقب “ إل جي في 30 ” LG V30، على أن يكون الفرق بينهما في مساحة التخزين، إضافة إلى مزايا أخرى.

وقالت صحيفة ETNews إن شركة إل جي تعتزم إطلاق الهاتفين “ إل جي في30 ″ LG V30 و ” إل جي في30 بلس ” LG V30 Plus خلال حدثها المقرر يوم 31 أغسطس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين.

وأضافت الصحيفة أن مساحة التخزين للهاتفين ستكون مختلفة، إذ سيقدم “ في 30 ” مساحة تخزينية بحجم 64 غيغابايتاَ، أما “ في30 بلس ” ، فسوف يقدم مساحة قدرها 128 غيغابايتاً.

وبحسب الصحيفة الكورية الجنوبية أيضاً، تعتزم إل جي طرح هاتفها “ في30 ” بسعر 700 دولار أمريكي، في حين سوف يتوفر طراز “في30 بلس” بسعر يعادل 875 دولاراً أمريكياً.