سلوى المطيري والأمير وليام - صحيفة صدى الالكترونية

الأحد 13
أغسطس
يا جماعة ..ايه حكايتها ؟
ياخوي .. براغي ..
يقولون العقل نعمه .
الله يشفيها ويعافيها منما فيها ,, آمين ,,
الله المستعان
لالالالالالا
الحرمة مهيب صاحية .. تفشل ..!!
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
براغى[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 54 دقيقة
يا جماعة ..ايه حكايتها ؟
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1931 ] نشر منذ 44 دقيقة
ياخوي .. براغي ..
يقولون العقل نعمه .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31957 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله يشفيها ويعافيها منما فيها ,, آمين ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16216 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله المستعان
كان زمان[ عدد التعليقات: 1153 ] نشر منذ 4 دقائق
لالالالالالا
الحرمة مهيب صاحية .. تفشل ..!!