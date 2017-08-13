 سلوى المطيري والأمير وليام - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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سلوى المطيري والأمير وليام




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 54 دقيقة

يا جماعة ..ايه حكايتها ؟

[ عدد التعليقات: 1931 ] نشر منذ 44 دقيقة

ياخوي .. براغي ..
يقولون العقل نعمه .

[ عدد التعليقات: 31957 ] نشر منذ 37 دقيقة

الله يشفيها ويعافيها منما فيها ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1153 ] نشر منذ 4 دقائق

لالالالالالا
الحرمة مهيب صاحية .. تفشل ..!!

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