نجمة مشهورة تُقاضي أحد العاملين لتصرفه غير اللائق - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

برأ قاضي أمريكي المغنية الأمريكية تايلور سويفت ، من الاتهامات التي وجهها إليها منسق أغاني من كولورادو بأنها تسببت في فصله من العمل، على أن تستمر المحكمة نظر قضية التحرش الجنسي التي رفعتها هي ضده في بداية الأمر.

وكان ديفيد مولر اتهم سويفت بالتشهير به في المحطة الإذاعية التي يعمل بها، مما تسبب في فصله من العمل بشكل تعسفي.

وسبق لسويفت أن اتهمت مولر بتحرش ” متعمد ومطول للغاية ” أثناء جلسة تصوير قبل 4 أعوام ، حيث قالت المغنية الأمريكية (27 عاما) أمام هيئة محلفين بمحكمة جزئية، إن مولر دس يده تحت ثوبها قبل إحدى الحفلات في 2013، إلا أن الأخير قرر رفع دعوى مضادة ضد سويفت بحجة أنها تسببت في خسارته لعمله.

وتحدثت سويفت إحدى أشهر المغنيات في أمريكا بثقة وهي تصف الواقعة بينما كان يستجوبها غابرييل مكفارلاند محامي مولر قائلة ” كان حتما يتحسس.. ولفترة طويلة.. كان متعمدا “.

وعندما سألها مكفارلاند لماذا لم يتدخل حارسها عندما تحرش بها ” هذا الرجل الضخم الثمل ” أجابت ” لم يتوقع أحد أن يحدث ذلك… لم يحدث ذلك من قبل. كان أمرا مروعا وصادما “.

من جهته أدلى مولر (55 عاما) بشهادته وقال فيها إنه ربما حدث احتكاك دون عمد بسويفت جعله يمس ذراعها أو جذعها لكنه نفى أي تصرف غير لائق.