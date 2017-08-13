نجمة مشهورة تُقاضي أحد العاملين لتصرفه غير اللائق - صحيفة صدى الالكترونية

نجمة مشهورة تُقاضي أحد العاملين لتصرفه غير اللائق
برأ قاضي أمريكي المغنية الأمريكية تايلور سويفت ، من الاتهامات التي وجهها إليها منسق أغاني من كولورادو بأنها تسببت في فصله من العمل، على أن تستمر المحكمة نظر قضية التحرش الجنسي التي رفعتها هي ضده في بداية الأمر.
وكان ديفيد مولر اتهم سويفت بالتشهير به في المحطة الإذاعية التي يعمل بها، مما تسبب في فصله من العمل بشكل تعسفي.
وسبق لسويفت أن اتهمت مولر بتحرش ” متعمد ومطول للغاية ” أثناء جلسة تصوير قبل 4 أعوام ، حيث قالت المغنية الأمريكية (27 عاما) أمام هيئة محلفين بمحكمة جزئية، إن مولر دس يده تحت ثوبها قبل إحدى الحفلات في 2013، إلا أن الأخير قرر رفع دعوى مضادة ضد سويفت بحجة أنها تسببت في خسارته لعمله.
وتحدثت سويفت إحدى أشهر المغنيات في أمريكا بثقة وهي تصف الواقعة بينما كان يستجوبها غابرييل مكفارلاند محامي مولر قائلة ” كان حتما يتحسس.. ولفترة طويلة.. كان متعمدا “.
وعندما سألها مكفارلاند لماذا لم يتدخل حارسها عندما تحرش بها ” هذا الرجل الضخم الثمل ” أجابت ” لم يتوقع أحد أن يحدث ذلك… لم يحدث ذلك من قبل. كان أمرا مروعا وصادما “.
من جهته أدلى مولر (55 عاما) بشهادته وقال فيها إنه ربما حدث احتكاك دون عمد بسويفت جعله يمس ذراعها أو جذعها لكنه نفى أي تصرف غير لائق.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31957 ] نشر منذ 1 ساعة
اعقب يا مولر ليه على سويفت ,, ؟؟
.. سويفت ماتحب السويلفات الرديه ,, رحت في عينها وعلومك رديه ..
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1931 ] نشر منذ 30 دقيقة
ههههههه. اجَل دسسسس يده .؟ لا و كان يتحسس.. ولفترة طويلة .😂😂.
هو لو ماطَوَل كان ما صار له شي .😅😅.
الرعد[ عدد التعليقات: 965 ] نشر منذ 29 دقيقة
وقالت (ان مولر دس يده تحت ثوبها)-تصرف وحشي في مكان حساس-
الرعد[ عدد التعليقات: 965 ] نشر منذ 23 دقيقة
ماشاف المذيعه اللي باسوها على الهواء والان تدور على من باسها لها شهر-