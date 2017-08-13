" العمل " تطلق نظام الأداء الإلكتروني لمنسوبيها - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نظام الأداء الإلكتروني الخاص بمنسوبيها، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى الارتقاء بأداء الوزارات بما يحقق أهدافها الاستراتيجية، وسعيًا لتحقيق متطلبات برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، ومنها رفع جودة أداء وإنتاجية الموظف الحكومي، وتطوير قدراته الوظيفية وإدارة أدائه بما يضمن تحقيق الرؤى والأهداف.

وبدأت الوزارة بتفعيل النظام اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري، على أن تتولى الفروع والإدارات والوحدات الإدارية متابعة تسجيل أهداف منسوبيها إلكترونيًا، وفق ما تم تدوينه بوثيقة الأداء واعتماده بين كل موظف ورئيسه.

وأكدت الوزارة في تعميم وجه لجميع إدارات وفروع الوزارة، على أهمية إدخال الأهداف وإنهاء وثيقة الأداء بين الموظف ومديره، والقرار المتعلق بتفعيل إدارة الأداء الجديدة المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية، موضحة أن المرحلة الحالية هي مرحلة التقييم النهائي للعام الحالي وفق دائرة الأداء الوظيفي، وستبدأ اعتبارا من تاريخ إطلاق النظام الإلكتروني إلى نهاية شهر ذي الحجة.

كما عملت الوزارة على إرسال أدلة إرشادية إلكترونية لمنسوبيها، لإيضاح طرق إدخال الهدف وآلية الاعتماد، مؤكدة أن عدم تسجيل واعتماد الأهداف الخاصة بكل موظف يترتب عليه عدة أمور نظامية، منها عدم إدراج اسم الموظف أو الموظفة بمحاضر الترقيات، كونها إحدى المسوغات المطلوبة للترقية.