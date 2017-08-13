سيدة تُدرب كلبها لحمايتها أثناء إصابتها بنوبة صرع - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أستطاعت سيدة من ولاية ميشيغان الأميركية تُدعى جاناي كيرنس ، ان تدرب كلبها على اتخاذ الاجراء اللازم عند تعرضها للخطر او عند ذهابها للتسوق.

حيث دربته على اجراء التصرف الامثل، عند اصابتها بنوبه صرع، من خلال وضع جسمه تحت رأسها لحمايتها من ضربها بالارض.

ورغم أن كيرنس عاشت حياة حافلة بالمغامرات، إذ كانت تمارس هوايات مثل تسلق الجبال، والتزلج بالقفز من الطائرات، لكن بعد معاناتها من إصابات في الدماغ، أصبحت ممارسة تلك الهوايات أكثر صعوبة ، ولحماية نفسها من نوبات الصرع أستعانت بهذا الصديق الوفي .