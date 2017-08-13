حسابات آبل وجيتس بيزوس تستقطب ملايين المتابعين - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

انضم كثير من المشاهير والشركات الكبرى حول العالم للموقع الاجتماعي لتبادل الصور انستجرام والذين انحصر وجودهم لفترة طويلة على شبكة تويتر الاجتماعية.

وإليكم ثلاثة حسابات تم تدشينها مؤخراً على شبكة إنستجرام الاجتماعية:

حساب شركة آبل apple

من المعروف أن شركة آبل تسير بخطوات بطيئة جداً تجاه الشبكات الاجتماعية المختلفة، فالحساب الرسمي للشركة على تويتر لا يضم أي تغريدة حتى الآن.

ومطلع شهر أغسطس الحالي، دشنت الشركة حسابها الرسمي على شبكة إنستجرام الاجتماعية لمشاركة الصور واستقطب الحساب لغاية الآن أكثر من نصف مليون متابع حول العالم.

ويركز حساب شركة آبل على مشاركة الصور الملتقطة بواسطة هواتف آيفون، وذلك تحت الوسم #ShotoniPhone وذلك ضمن الحملة الإعلانية التي أطلقتها الشركة قبل فترة للترويج لمزايا الكاميرا في هواتف آيفون.

حساب بيل جيتس thisisbillgates

اختار الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، تنزانيا لمشاركة أول صوره على حساب إنستجرام الرسمي الذي دشنه قبل ساعات من الآن.

ويظهر بيل جيتس، في أول صورة على حسابه، إلى جانب بعض الأطفال في إحدى المدارس الابتدائية، وذلك خلال زيارته لتنزانيا ضمن جهوده لمكافحة الأمراض المدارية المهملة.

وأكد جيتس أنه سيقوم بمشاركة المزيد من الصور حول مغامراته ورحلاته عبر حسابه الجديد على إنستجرام والذي سجل أكثر من 50 ألف متابع بعد ساعات من إطلاقه.

حساب جيف بيزوس jeffbezos

دشن الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس حسابه الرسمي على إنستجرام الشهر الماضي.

وبدأ جيف منشوراته على انستجرام بفيديو قصير يشوق للمشاريع الجديدة لشركة الفضاء Blue Origin المملوكة له.