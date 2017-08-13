محترف الاهلي قريب من العودة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ذكر مليوس فازورا المدير الرياضي لنادي بارتيزان بلجراد الصربي انتقال اللاعب البرازيلي الشاب ليوناردو داسيفا أصبح لاعبا في صفوف النادي الأهلي.

وصرح مدير نادي بارتيزان الصربي لصحيفة “ انفروما ” الصربية، إن إدارة الأهلي كانت صادقة معهم بعد سلسلة المفاوضات التي جرت خلال الفترة السابقة إلى نهاية التوقيع على العقد الرسمي مع اللاعب البرازيلي ليوناردو دي سوزا.

وتابع مليوس أن ناديه أرسل البطاقة الدولية للاعب ليوناردو من أجل المشاركة مع الأهلي وختم تصريحاته :” لم تصل لنا أي معلومات عن طلب اللاعب لعوائد مالية في مرتبة السنوي ولا أعرف شيئا عن هذا الأمر ”.