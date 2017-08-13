الليلة .. برشلونة يواجه ريال مدريد في نهائي السوبر - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

يحتضن ملعب “ كامب نو ” فى الحادية عشر مساء اليوم الأحد، مسرحاً لمباراة الكلاسيكو التى تجمع بين ناديا برشلونة وريال مدريد، فى ذهاب بطولة كأس السوبر الاسباني، علماً بأن مباراة الاياب ستقام فى نفس التوقيت الاربعاء المقبل بملعب “ سانتياجو برنابيو ” معقل ريال مدريد.

ويشارك ريال مدريد فى بطولة كأس السوبر باعتباره بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الاسباني “ الليجا ” بينما حصل برشلونة على بطولة كأس ملك اسبانيا.

وتعد هذه المرة الاولى التى يلتقى فيها برشلونة مع ريال مدريد فى بطولة كأس السوبر منذ عام 2012، واستطاع الفريق الملكي أن يتوج بطلاً لتلك النسخة بعدما تعادل مع برشلونة في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 4/4 قبل أن ينجح الريال فى إقتناص اللقب مستفيداً من قاعة احتساب الهدف خارج الارض بهدفين.

كما تعد هذه المباراة الرسمية لفريق برشلونة منذ رحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، ليكون أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم.