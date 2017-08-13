بالتنسيق مع الأمن الإماراتي المملكة تحبط تهريب 9 ملايين قرص أمفيتامين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه وفي إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية لمكافحة تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها فيها، ومبادرة الجهات الأمنية المختصة في متابعة نشاطات التنظيمات والجماعات الإجرامية التي تمتهن إنتاج المخدرات وتهريبها إلى المملكة، والتعاون والتنسيق البنّاء مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة في ذلك، فقد تم بتوفيق الله بالتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إحباط محاولتين لتهريب ما مجموعة ( 9,000,000 ) تسعة ملايين قرص إمفيتامين إلى المملكة، حيث تمكنت الجهات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة من ضبط ( 6,000,000 ) ستة ملايين قرص والقبض على المتورطين فيها وعددهم ( 2 ) سوريّا الجنسية، كما تم في عملية مشتركة إحباط محاولة تهريب ( 3,000,000 ) ثلاثة ملايين قرص إمفيتامين مخدر ضبطت في المملكة وتم القبض على المتورطين فيها بالمملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم ( 11 ) شخصاً بينهم ( 10 ) سوريين وسعودي واحد.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأن الجهات الأمنية بما تلقاه من دعم ومساندة من خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه – رعاهما الله – وما تجده من تعاون بناء من الجهات النظيرة بالدول الشقيقة والصديقة قادرة بعون الله على التصدي للمحاولات المستمرة لاستهداف أبنائنا بالمواد المخدرة، وملاحقة التنظيمات والشبكات الإجرامية التي تقف خلفها واستباق مخططاتهم وإحباطها والقبض على المتورطين فيها وضبط ما في حوزتهم من المخدرات ، والله ولي التوفيق.