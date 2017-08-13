الإتحاد يُفكر في الانسحاب آسيويًا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ذكرت فت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تفكر بشكل جدي في الاعتذار عن المشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا في نسختها القادمة.

بدورها أوضحت مصادر صحفية في تقرير لها أن اتجاه إدارة الاتحاد نحو الانسحاب من المشاركة الآسيوية يأتي رغم الخطوات الإيجابية التي قام بها مسئولو النادي فيما يخص استخراج الرخصة الآسيوية، فضلاً عن المساعي المبذولة لإنهاء القضايا الخارجية وتسويتها، إذ لم يتبق على الإدارة الحالية إلا بعض الاشتراطات القليلة لاستيفاء شروط الرخصة.

ويعزز من اتجاه الإدارة الاتحادية في الاعتذار عن المشاركة في البطولة الآسيوية رغبتها في الاستفادة من المبالغ التي بات النادي ملزما بسدادها لاستخراج الرخصة الآسيوية، وتحويلها لتسديد المديونيات الأخرى باعتبار ذلك أفضل حاليا من المشاركة القارية، خصوصاً في ظل المستوى المهتز الذي ظهر به الفريق مؤخراً.