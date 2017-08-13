الاعتداء على فنان عربي وهو يغني على المسرح - صحيفة صدى الالكترونية

الأحد 13
أغسطس
خلة يغني مضبوط الحبيب ههههه ياشينها قوية والله فشلة امبيه
كمخه على دماغه كمخه نزلته من المسرح
يستاهل دعس
حتى يا تطلع الموهبة او يتقلع
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
يعيش وياكل غيرها
ههههههههههه 🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂 ههههههههههه
ههههههههههههههههههههههه
,, هذا اللي يقول طقٍ باالوجه ولا طقٍ باالقفا ههههههههههه
طارت جبهنه وثلاثة ارباع رقبته ههههههههههههه
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خالد العنزي 777[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلة يغني مضبوط الحبيب ههههه ياشينها قوية والله فشلة امبيه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1272 ] نشر منذ 1 ساعة
كمخه على دماغه كمخه نزلته من المسرح
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 466 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل دعس
حتى يا تطلع الموهبة او يتقلع
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16216 ] نشر منذ 46 دقيقة
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
الرعد[ عدد التعليقات: 965 ] نشر منذ 41 دقيقة
يعيش وياكل غيرها
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1931 ] نشر منذ 40 دقيقة
ههههههههههه 🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂 ههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31957 ] نشر منذ 33 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه
,, هذا اللي يقول طقٍ باالوجه ولا طقٍ باالقفا ههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31957 ] نشر منذ 33 دقيقة
طارت جبهنه وثلاثة ارباع رقبته ههههههههههههه