 الاعتداء على فنان عربي وهو يغني على المسرح - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 13

    أغسطس

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  3. الاعتداء على فنان عربي وهو يغني على المسرح

الاعتداء على فنان عربي وهو يغني على المسرح




8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين

خلة يغني مضبوط الحبيب ههههه ياشينها قوية والله فشلة امبيه

[ عدد التعليقات: 1272 ] نشر منذ 1 ساعة

كمخه على دماغه كمخه نزلته من المسرح

[ عدد التعليقات: 16216 ] نشر منذ 46 دقيقة

ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 965 ] نشر منذ 41 دقيقة

يعيش وياكل غيرها

[ عدد التعليقات: 1931 ] نشر منذ 40 دقيقة

ههههههههههه 🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂 ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 31957 ] نشر منذ 33 دقيقة

ههههههههههههههههههههههه

,, هذا اللي يقول طقٍ باالوجه ولا طقٍ باالقفا ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 31957 ] نشر منذ 33 دقيقة

طارت جبهنه وثلاثة ارباع رقبته ههههههههههههه

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