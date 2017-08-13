بالفيديو والصور.. بروتوكول بين " صدى " وفنادق " بيراميزا مصر " وأسعار خاصة لزوار الصحيفة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة - خاص(صدى):

في إطار تفعيل دورها الخدمي إلى جانب دورها الإعلامي وقعت صحيفة صدى الإليكترونية بروتوكول تعاون مع مجموعة فنادق بيراميزا بجمهورية مصر العربية يمنح أسعاراً خاصة وخدمات إضافية لزوار الصحيفة فى فنادق المجموعة المنتشرة فى القاهرة والغردقة وأسوان وشرم الشيخ والأقصر.

ووقع البروتوكول من جانب صحيفة صدى رئيس التحرير التنفيذى محمد دويدار ومن جانب المجموعة المدير الاقليمي لمجموعة فنادق بيراميزا عمر عزب .. وشهد حفل التوقيع عدد من الإعلاميين والمدراء التنفيذيين بالمجموعة .

وتناولت الكلمات المتبادلة الإشادة بالسائح السعودى مقارنة بالسائح الغربى والحرص على توفير أفضل الخدمات والأسعار له وتوفير الآليات المناسبة للحجز والإقامة لزائر صدى عبر هاتفها رقم 00966550016657 .

كما تطرق الحديث لاهمية تكريس السياحة كصناعة ودار الحوار حول تصدر الصحافة الالكترونية للمشهد الإعلامي على المستوى الدولي والإقليمي.

وجاء توقيع الاتفاق على هامش زيارة رئيس مجلس إدارة الصحيفة فهد بن عبد الله بن عبد العزيز قزيز للقاهرة والتى شهدت عدة لقاءات تركزت على تطوير العمل وبحث عدد من المشروعات المستقبلية للصحيفة فى إطار اضطلاعها بمسئوليتها الوطنية والإعلامية وتوفير أفضل مستويات الآداء المهني في خدمة زوارها ومتابعيها حيث من المقرر أن تشهد الصحيفة خلال الفترة القادمة نقلة نوعية تشكل إضافة في الصحافة الإليكترونية والإعلام الجديد.