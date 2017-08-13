مكتب إرشاد الحافلات يرشد 700 ألف حاج وحافلة في مكة والمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

أكد مدير عام مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة عبدالله بن حسن سندي بأن مكتب ارشاد الحافلات في مكة والمدينة تمكن من ارشاد 17378 حافلة منها 7794 بمكة المكرمة و 9584 بالمدينة المنورة بزيادة تصل الى 20% عن العام الماضي , كما تم ارشاد 698673 حاج منها 311187 حاج في مكة و 387486 حاج بالمدينة المنورة بزيادة تقدر بـ 16% عن العام الماضي .

واضاف سندي ان العمل في جميع محطات استقبال حافلات الحجاج بمكة والمدينة مجهزة ومهيأة بأحدث التقنيات وبكوادر بشرية وطنية مدربة لخدمة ضيوف الرحمن في استقبالهم وإنهاء إجراءات مرافقة المرشدين للحافلات بكل يسر وسهولة حتى وصول ضيوف الرحمن إلى مساكنهم .

وبين سندي ان المكتب يواصل تنسيقه المستمر مع الهيئة التنسيقية لمؤسسات ارباب الطوائف بقيادة الدكتور طلال قطب وأمينها العام الأستاذ محمد قاضي ومع النقابة العامة للسيارات بقيادة الاستاذ عبدالرحمن الحربي الذين قدموا جميع التسهيلات المالية والإدارية لتنفيذ الخطة التشغيلية التي أعدها المكتب لموسم حج هذا العام , بالإضافة الى الأشراف العام من قبل وكلاء وزارة الحج بمكة المكرمة والمدينة المنورة لتقديم الخدمات المميزة لضيوف الرحمن .

من جانبه اوضح نائب المدير العام بمكة المكرمة ياسر كردي ان المكتب يعمل على مدار الساعة في استقبال حافلات ضيوف الرحمن عبر محطة الشميسي ومحطة الجموم بمكة المكرمة بالإضافة الى محطات استقبال الحافلات في المدينة المنورة بالمطار والهجرة , مشيراً الى ان جميع العاملين في المحطات من مرشدين واداريين تم تدريبهم بالشكل المطلوب وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .