بالفيديو.. شاعر قطري: من خدع سلمان لا يأمن طراقه - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شاعر قطري: من خدع سلمان لا يأمن طراقه
نشر المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، مقطع فيديو لشاعر قطري يعبر عن حزنه الشديد من قطع العلاقات بين الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، والدوحة، رافضًا تعنت نظام قطر ورفضها المطالب الـ13 التي قدمتها الدول الأربع مقابل عودة العلاقات.
وعلق سعود القحطاني على المقطع بقوله “ من خدع سلمان لا يامن طراقه.. هؤلاء هم أهل قطر الكرام. فك الله كربتهم وأزال عنهم غمة ”.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10300 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يلم الشمل
ويزين الحال
.حلوه الابيات 👍طالعه من صماصيم قلب صاحبها
الله يعينه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31957 ] نشر منذ 1 ساعة
من خدع سلمان لا تامن طراقه % راعي النخوه وامام المسلميني
,, صح لسانك واعتلا شانك ,, هذا هو طبع سلمان وشعب سلمان ,,
حمودي[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 50 دقيقة
متابع بصمت
الدسك22[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 43 دقيقة
نعم
ياتميم لاتخدع سلمان العروبة لاتخدع ملك العروبة لاتخدع شهم العروبة
ياتميم شعبك تألم وقهرته وهدمت ديارهم بيدك انت وابوك وامك
ياتميم ياتميم عش اليتم الان شعبك يصرخ ويناديك باعلى الصوت ارجع الى صوابك
من حط ايده في طهران مسته النيران
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1272 ] نشر منذ 33 دقيقة
صح لسانه
عساها تاثر على تميم ويترك العلوج ويتسنع مع ربعه
الرعد[ عدد التعليقات: 965 ] نشر منذ 25 دقيقة
خله يولي من خان اول يخون ثاني –
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1931 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله الله صَح إلسانه ابيات روعه ماشاء الله علاه.