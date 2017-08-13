بالفيديو.. شاعر قطري: من خدع سلمان لا يأمن طراقه - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

نشر المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، مقطع فيديو لشاعر قطري يعبر عن حزنه الشديد من قطع العلاقات بين الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، والدوحة، رافضًا تعنت نظام قطر ورفضها المطالب الـ13 التي قدمتها الدول الأربع مقابل عودة العلاقات.

وعلق سعود القحطاني على المقطع بقوله “ من خدع سلمان لا يامن طراقه.. هؤلاء هم أهل قطر الكرام. فك الله كربتهم وأزال عنهم غمة ”.