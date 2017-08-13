الكويت تضبط المحكوم الـ13 في قضية خلية العبدلي - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

ألقت الداخلية الكويتية القبض على مصطفى عبدالنبي خان، أحد محكومي ما يسمى بخلية العبدلي إنفاذاً لحكم محكمة التمييز الصادر في القضية رقم (55/2015).

هذا وقد أُلقي القبض على مصطفى خان الهارب في منزل والده بالرميثية فجر اليوم الأحد.

ونجحت الوزارة في وقت سابق من إلقاء القبض في مناطق متفرقة من البلاد على 12 شخصاً من المحكومين نهائياً في قضية (خلية العبدلي).